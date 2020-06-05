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"Верните Реброва", – Левченко назвал поэтапный рецепт возрождения для Динамо

14:31 84 Читати українською
"Верните Реброва", – Левченко назвал поэтапный рецепт возрождения для Динамо
Игорь Суркис и Сергей Ребров / Фото ФК Динамо

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко не жалеет советов для киевского клуба.

"Верните Реброва, найдите правильных помощников тренера, дайте ему бюджет и свободу действий, продумайте стратегию развития на год, три, десять лет и будет вам возрождение клуба!" – написал Левченко в Twitter.

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Напомним, по информации СМИ, главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров является одним из основных кандидатов на кресло главного тренера киевлян.

После 24-х туров УПЛ Динамо расположилось на 4-й строчке, расстояние до Шахтера составляет 16 очков.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Евгений Левченко Сергей Ребров Сергей Ребров
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