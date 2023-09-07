"Повернення до Львова – це особливий момент. Я щиро радий, адже відтепер є частиною Карпат і матиму змогу працювати поруч з Мироном Маркевичем.

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Раніше я знав його як великого тренера, а тепер відкрив для себе як чудову людину. Це справжній джекпот для мене. Відзначу також і чудовий колектив, схожий на сім'ю – тренери та персонал зустріли мене дуже тепло.

У футболі я вже багато років, тому маю вдосталь необхідних знань та досвіду. Хоча за той невеликий період спілкування з тренерським штабом Карпат я вже почерпнув для себе багато нового. Мені подобається вчитися, я готовий до копіткої роботи. Перегляд великої кількості матчів, поїздки та системний аналіз – усе це попереду. Я хочу, щоб Карпати грали у Прем'єр-лізі, а для цього команді необхідні сильні та якісні футболісти. Зараз уже підібрався хороший колектив, тому все має скластися якнайкраще", – цитує Кополовця офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, після завершення кар'єри гравця Михайло працював спортивним директором Миная.

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