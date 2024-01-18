Повернення Циганкова у відеоогляді матчу Жирона – Райо Вальєкано – 3:1
09:46 - Читать на русском
Жирона здобула перемогу над Райо Вальєкано у 1/8 фіналу Кубка Короля. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
Віктор Циганков вперше після травми потрапив до стартового складу. А ось Артем Довбик залишився в запасі.
Циганков організував перемогу над Райо Вальєкано – сильна гра українця вивела Жирону в чвертьфінал Кубка Іспанії
Жирона досить легко впоралася з Райо Вальєкано, знявши всі питання щодо переможця ще в першому таймі. Віктор Циганков провів на полі 60 хвилин і взяв участь в одному з голів команди. Українець міг й сам забити, але пробив не точно. У підсумку Жирона виграла у Райо Вальєкано з рахунком 3:1.
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