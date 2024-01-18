Жирона здобула перемогу над Райо Вальєкано у 1/8 фіналу Кубка Короля. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Віктор Циганков вперше після травми потрапив до стартового складу. А ось Артем Довбик залишився в запасі.

Циганков організував перемогу над Райо Вальєкано – сильна гра українця вивела Жирону в чвертьфінал Кубка Іспанії

Жирона досить легко впоралася з Райо Вальєкано, знявши всі питання щодо переможця ще в першому таймі. Віктор Циганков провів на полі 60 хвилин і взяв участь в одному з голів команди. Українець міг й сам забити, але пробив не точно. У підсумку Жирона виграла у Райо Вальєкано з рахунком 3:1.