Жирона одержала победу над Райо Вальекано в 1/8 финала Кубка Короля. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Виктор Цыганков впервые после травмы попал в стартовый состав. А вот Артем Довбик остался в запасе.

Цыганков организовал победу над Райо Вальекано – сильная игра украинца вывела Жирону в четвертьфинал Кубка Испании

Жирона довольно легко справилась с Райо Вальекано, сняв все вопросы о победителе еще в первом тайме. Виктор Цыганков провел на поле 60 минут и принял участие в одном из председателей команды. Украинец мог и сам забить, но пробил не точно. В итоге Жирона выиграла у Райо Вальекано со счетом 3:1.