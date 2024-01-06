Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо натрапив на труднощі перед своїм камбеком в Бундеслігу.

Манчестер Юнайтед і Борусія Дортмунд домовилися про трансфер Санчо, але перехід затримується. Сторони не можуть залагодити питання оренди через високу зарплату вінгера, частину якої доведеться покривати МЮ.

Манчестер Юнайтед відпустить скандального нападника в Борусію

Джейдон на сьогодні забронював чартерний рейс в Марбелью, де проходить збір Борусії, однак Манчестер Юнайтед загальмував з ключовим рішенням. Футболіст досі чекає на зелене світло від англійського клубу.

Камбек в Борусію перетворюється на "трансферний фарс", інформує Ruhr Nachrichten. Перехід може затриматися на кілька днів. У Дортмунда не буде права викупу Джейдона після оренди влітку.

Санчо успішно виступав за Борусію з 2017-го по 2021-й. Трансфер в Манчестер Юнайтед став провальним. З серпня англієць не грає взагалі і навіть не тренується з командою, оскільки потрапив у немилість головного тренера.