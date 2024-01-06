Манчестер Юнайтед и Боруссия Дортмунд договорились о трансфере Санчо, но переход задерживается. Стороны не могут уладить вопрос аренды из-за высокой зарплаты вингера, часть которой придется покрывать МЮ.

Манчестер Юнайтед отпустит скандального нападающего в Боруссию

Джейдон на сегодня забронировал чартерный рейс в Марбелью, где проходит сбор Борусии, однако Манчестер Юнайтед затормозил с ключевым решением. Футболист до сих пор ждет зеленый свет от английского клуба.

Камбек в Борусию превращается в "трансферный фарс", информирует Ruhr Nachrichten. Переход может задержаться на несколько дней. У Дортмунда не будет права выкупа Джейдона после аренды летом.

Санчо успешно выступал за Борусию с 2017-го по 2021-й. Трансфер в Манчестере Юнайтед стал провальным. С августа англичанин не играет вообще и даже не тренируется с командой, поскольку попал в опалу главного тренера.