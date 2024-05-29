"Вишні" офіційно підтвердили, що активували опцію викупу нападника Енеса Унала у Хетафе. Особистий контракт розрахований на 4 роки.

Форвард-мем офіційно залишився в АПЛ – учасник ЛЧ легко відпустив його в нову оренду

Інсайдери повідомляють, що Борнмут витратив на трансфер 16 млн євро. Клуб Іллі Забарного брав 27-річного турка в оренду на другу частину сезону. Унал провів на полі 365 хвилин, оформивши 2 голи та 2 асисти. Керівництво Борнмута повірило у перспективи подальшої співпраці з форвардом.

Нагадаємо, "вишні" завершили розіграш АПЛ 2023/24 на 12-й сходинці турнірної таблиці.

Зінченко подешевшав, Забарний додав, неймовірний стрибок для Ярмолюка – Transfermarkt оновив ціни в АПЛ