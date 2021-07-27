Полузащитник "блаугранас" Илайш Мориба почувствовал на себе гнев фанатов после того, как отказался продлевать контракт на выгодных для клуба условиях.

18-летний футболист в своем TikTok опубликовал видео, на котором осветил часть оскорбительных сообщений от фанатов, информирует MD.

Барселона жестко проучила "нового Погба" за отказ продлевать контракт

"Безобразная обезьяна", "черный никому не нужен", "если я увижу тебя, то зарежу" писали Илайшу болельщики. Такой гнев спровоцирован отказом Морибы продолжать сотрудничество с Барселоной на условиях, которые она предложила.

Сам клуб выразил игроку поддержку в связи с полученными сообщениями: "Мы все любим футбол. Мы против расизма".

К слову, контракт Илайша Морибы с "блаугранас" завершается уже следующим летом. В прошлом сезоне центрхав неплохо проявил себя – 18 матчей, гол и 3 ассиста.

Может сесть в тюрьму – почему Месси не продлил контракт с Барселоной