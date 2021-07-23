Каталонці та Ілайш Моріба не можуть дійти згоди щодо продовження співпраці, а тому клуб вирішив радикально підійти до цього питання.

18-річний центрхав, контракт якого з "блаугранас" завершується вже наступного літа, наразі не хоче перепідписувати нову угоду з клубом, інформує Cope.

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Моріба має високі фінансові запити, на які Барселона не погоджується. Через це Ілайша не допустили до тренувань із головною командою, у якій він непогано проявив себе в сезоні 2020/21 (18 матчів, гол та 3 асисти). Ба більше, півзахисника відсторонили від занять з усіма молодіжками та навіть Барсою Б.

Раніше повідомлялось, що на таланта, якого ще називають "новим Погба", претендує мадридський Реал.

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