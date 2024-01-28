"Потворна гра": тренер Евертона прокоментував виліт з Кубка Англії – Миколенко "оформив" дебютний автогол
Головний тренер "ірисок" Шон Дайч поділився емоціями від матчу 1/16 фіналу Кубка Англії, в якому його команда поступилась Лутону (1:2).
"Це була потворна і напружена гра. Лутон знову виграв завдяки двом стандартам, на жаль. Вони забили на останній хвилині і це дуже боляче.
Автогол і виліт Миколенка з Кубка Англії у відеоогляді матчу Евертон – Лутон – 1:2
Друга половина матчу була кращою. У першому таймі ми не були схожі самі на себе. Нам потрібно знайти моменти справжньої якості. Я вважаю, що часом ми грали достатньо добре, щоб виграти гру.
У другому таймі ми виглядали краще за суперника. Я не знаю, що відбувається з VAR, було багато суперечливих моментів. Ми добре граємо на стандартах, але, на жаль, не проти цього суперника. Є речі, які нам точно потрібно покращити", – цитує Дайча ВВС.
Нагадаємо, Миколенко наприкінці першого тайму зрізав м'яч у власні ворота. По перерві Евертон відігрався, але вже у доданий час пропустив від Лутона вдруге і припинив виступи у Кубку Англії. Цікаво, що у попередній зустрічі цих команд (в рамках 7-го туру АПЛ) "іриски" також програли (1:2).
Евертон драматично вилетів з Кубка Англії – автогол Миколенка компенсували, але 90+6 хвилина поховала "ірисок"