"Це була потворна і напружена гра. Лутон знову виграв завдяки двом стандартам, на жаль. Вони забили на останній хвилині і це дуже боляче.

Автогол і виліт Миколенка з Кубка Англії у відеоогляді матчу Евертон – Лутон – 1:2

Друга половина матчу була кращою. У першому таймі ми не були схожі самі на себе. Нам потрібно знайти моменти справжньої якості. Я вважаю, що часом ми грали достатньо добре, щоб виграти гру.

У другому таймі ми виглядали краще за суперника. Я не знаю, що відбувається з VAR, було багато суперечливих моментів. Ми добре граємо на стандартах, але, на жаль, не проти цього суперника. Є речі, які нам точно потрібно покращити", – цитує Дайча ВВС.

Нагадаємо, Миколенко наприкінці першого тайму зрізав м'яч у власні ворота. По перерві Евертон відігрався, але вже у доданий час пропустив від Лутона вдруге і припинив виступи у Кубку Англії. Цікаво, що у попередній зустрічі цих команд (в рамках 7-го туру АПЛ) "іриски" також програли (1:2).

Евертон драматично вилетів з Кубка Англії – автогол Миколенка компенсували, але 90+6 хвилина поховала "ірисок"