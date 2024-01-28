"Это была уродливая и напряженная игра. Лутон снова выиграл благодаря двум стандартам, к сожалению. Они забили на последней минуте и это очень больно.

Автогол и вылет Миколенко из Кубка Англии в видеообзоре матча Эвертон – Лутон – 1:2

Вторая половина матча была лучше. В первом тайме мы не были похожи сами на себя. Нам нужно найти моменты настоящего качества. Я считаю, что временами мы играли достаточно хорошо, чтобы выиграть игру.

Во втором тайме мы выглядели лучше соперника. Я не знаю, что происходит с VAR, было много спорных моментов. Мы хорошо играем на стандартах, но, к сожалению, не против этого соперника. Есть вещи, которые нам точно нужно улучшить", – цитирует Дайча ВВС.

Напомним, Миколенко в конце первого тайма срезал мяч в собственные ворота. После перерыва Эвертон отыгрался, но уже в добавленное время пропустил от Лутона второй раз и прекратил выступления в Кубке Англии. Интересно, что в предыдущей встрече этих команд (в рамках 7-го тура АПЛ) "ириски" также проиграли (1:2).

Эвертон драматично вылетел из Кубка Англии – автогол Миколенко компенсировали, но 90+6минута похоронила "ирисок"