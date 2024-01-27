Віталій Миколенко став антигероєм першого тайму, оформивши автогол. Після подачі з кутового м'яч невдало прилетів у голову українця, а від неї у сітку власних воріт.

Евертон драматично вилетів з Кубка Англії – автогол Миколенка компенсували, але 90+6 хвилина поховала "ірисок"

Евертон відігрався в дебюті другої половини, але все ж був змушений прощатися з Кубком. На останній хвилині матчу Вудроу засмутив "ірисок" і вивів Лутон у 1/8 фіналу.