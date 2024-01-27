Автогол і виліт Миколенка з Кубка Англії у відеоогляді матчу Евертон – Лутон – 1:2
22:26 - Читать на русском
Евертон програв Лутону в 1/16 Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
Віталій Миколенко став антигероєм першого тайму, оформивши автогол. Після подачі з кутового м'яч невдало прилетів у голову українця, а від неї у сітку власних воріт.
Евертон драматично вилетів з Кубка Англії – автогол Миколенка компенсували, але 90+6 хвилина поховала "ірисок"
Евертон відігрався в дебюті другої половини, але все ж був змушений прощатися з Кубком. На останній хвилині матчу Вудроу засмутив "ірисок" і вивів Лутон у 1/8 фіналу.
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