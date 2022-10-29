"Мої батьки померли 3 роки тому через хвороби. Я б дуже хотів, щоб вони зараз бачили мене тренером Челсі.

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Моя мама страждала від розумової недостатності. Вона була ще жива, але навіть не знала, що я треную Брайтон. Можливо, в кінці їй було навіть краще не хвилюватися через мою роботу. Мій батько прийшов на першу гру проти Уотфорда. У нього була дуже коротка боротьба з раком, всього через шість тижнів його не стало... Його остання гра була на виїзді з Ліверпулем, а потім все.

Це урок і нагадування всім нам про те, що життя дороге і коротке. Що може статися все, що завгодно, і це дозволяє дивитися на речі в перспективі. Звичайно, я завжди думаю про них зараз, і вони зі мною весь час. Наприклад, ти стоїш на Сан-Сіро і думаєш: "Вау, вони б також хотіли бути там. Вони б не стримались". Вибачте, я трохи емоційний… Я не перша людина, яка втратила батьків, це частина життя", – цитує 47-річного Поттера Goal.

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