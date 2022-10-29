"Мои родители умерли 3 года назад из-за болезней. Я бы очень хотел, чтобы они сейчас видели меня тренером Челси.

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Моя мама страдала от умственной недостаточности. Она была еще жива, но даже не знала, что я тренирую Брайтон. Возможно, в конце ей было даже лучше не переживать из-за моей работы. Мой отец пришел на первую игру против Уотфорда. У него была очень короткая борьба с раком, всего через шесть недель его не стало... Последняя игра была на выезде с Ливерпулем, а потом все.

Это урок и напоминание всем нам о том, что жизнь дорога и коротка. Что может произойти все, что угодно, и это позволяет смотреть на вещи в перспективе. Конечно, я всегда думаю о них сейчас, и они со мной все время. Например, ты стоишь на Сан-Сиро и думаешь: "Вау, они бы тоже хотели быть там. Они бы не удержались". Извините, я немного эмоционален… Я не первый человек, потерявший родителей, это часть жизни», – цитирует 47-летнего Поттера Goal.

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