Челсі офіційно призначив нового технічного директора – крок для зміни клубної структури
13:46 - Читать на русском
Лоуренс Стюарт отримав посаду в лондонському клубі.
Челсі на своєму сайті повідомив, що Лоуренс Стюарт став новим технічним директором клубу. Він приєднається до лондонців після того, як завершить свої зобов'язання перед Монако.
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До роботи у французькому клубі він був глобальним керівником скаутингу в клубах, які належать групі Ред Булл.
У Монако Стюарт також працює у мультиклубній структурі. Так, бельгійський Серкль Брюгге також належить власнику Монако Дмитру Риболовлєву, і гравці команди часто переходять із одного клубу до іншого.
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