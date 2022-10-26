Челсі на своєму сайті повідомив, що Лоуренс Стюарт став новим технічним директором клубу. Він приєднається до лондонців після того, як завершить свої зобов'язання перед Монако.

Челсі увімкнувся у боротьбу за зірку АПЛ – Манчестер Сіті серед конкурентів

До роботи у французькому клубі він був глобальним керівником скаутингу в клубах, які належать групі Ред Булл.

У Монако Стюарт також працює у мультиклубній структурі. Так, бельгійський Серкль Брюгге також належить власнику Монако Дмитру Риболовлєву, і гравці команди часто переходять із одного клубу до іншого.

Челсі вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів, перегравши Зальцбург, Севілья розгромила Копенгаген з вилученням Хочолави