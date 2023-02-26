Тоттенхем обіграв Челсі в рамках 25-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Схоже, Тоттенхему потрібно більше грати проти сусідів. Матч проти Челсі став третім дербі поспіль, яке "швори" зуміли виграти (раніше здолали Фулхем та Вест Хем). А от Челсі продовжує падіння, не знаючи смаку перемог вже 5 матчів в рамках АПЛ.

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У звітному поєдинку передумов для переконливої перемоги одного з суперників не було. Проте Тоттенхем зумів відкрити рахунок на самому старті другого таймі, й контролювати гру стало легше. Під кінець гри гол Кейна зняв усі питання остаточно.

Завдяки цій перемозі команда Антоніо Конте зміцнила свої позиції в зоні Ліги чемпіонів. Водночас Челсі розташувався на 10-му місці в турнірній таблиці АПЛ.