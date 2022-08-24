"У нас дуже важлива, історична гра. Найважливіша, відколи я вступив у на посаду головного тренера, і нам потрібна підтримка всіх наших фанатів. Нам потрібна сильна атмосфера, щоб нам допомагали люди, котрі прийдуть на стадіон. Це буде дуже складна гра, адже у нас дуже добрий суперник. Нічого ще не закінчено у цьому протистоянні. Ми хочемо потрапити до групи Ліги Європи, це дуже важливо для всіх нас, і для цього ми маємо добре зіграти.

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Нам потрібні усі наші вболівальники, як і в попередніх іграх люди допомагали нам у скрутну хвилину. Але найголовніше – це робота на полі. Давайте все робити правильно, оскільки нам протистоїть дуже якісна команда. У першому матчі ми провели дуже хороший перший тайм, але у другому ми постраждали. І завтра буде надто складна гра. Нам потрібна хороша атмосфера і щоб люди чинили тиск на суперника, на суддів, щоб підтримували нас у скрутні моменти.

Що до складу команду. Як знаєте, Томовіч вибув. Трічковскі сьогодні не тренувався, але сподіваюся, що він буде з нами. Якщо не від початку матчу, то на заміну. Сьогодні в нього жар, і я чекаю, чи буде він із нами. Ми на правильному шляху, гравці стають кращими з кожною грою, але нам потрібно вдосконалюватися в захисті, атаці, стандартах та контратаках. Ми на правильному шляху, але нам є що покращувати. Гравці мають якість, і я задоволений складом. Вони хочуть перемагати та грати краще, і вони можуть це зробити. Ми стаємо кращими з кожним днем.

Проти нас завтра буде інша команда, ніж у першій грі. Ми повинні працювати в залежності від того, як діятиме суперник, а вони грають за своєю моделлю. Ми маємо грати, щоб перемогти. Ми знаємо, що нічиєї достатньо, але це небезпечно. Ми повинні грати на перемогу. Ми повинні виявляти індивідуальність, пресингувати, використовувати власні можливості", – цитує слова Ольтри офіційний сайт СК Дніпро-1.

Перший поєдинок проти АЕКа СК Дніпро-1 програв з рахунком 2:1, що залишає шанси поборотися за вихід у наступний раунд. Матч відбудеться завтра, 25 серпня. Початок о 19:00.

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