"У нас очень важная, историческая игра. Самая важная, с тех пор как я вступил в должность главного тренера, и нам нужна поддержка всех наших фанатов. Нам нужна сильная атмосфера, чтобы нам помогали люди, пришедшие на стадион. Это будет очень сложная игра, ведь у нас очень хороший соперник. Ничего еще не окончено в этом противостоянии. Мы хотим попасть в группу Лиги Европы, это очень важно для всех нас, и для этого мы должны хорошо сыграть.

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Нам нужны все наши болельщики, как и в предыдущих играх, люди помогали нам в трудную минуту. Но самое главное – это работа на поле. Давайте делать все правильно, поскольку нам противостоит очень качественная команда. В первом матче мы провели очень хороший первый тайм, но во втором мы пострадали. И завтра будет слишком сложная игра. Нам нужна хорошая атмосфера и чтобы люди оказывали давление на соперника, на судей, чтобы поддерживали нас в трудные моменты.

Что касается команды. Как знаете, Томович выбыл. Тричковски сегодня не тренировался, но надеюсь, что он будет с нами. Если не с начала матча, то на замену. Сегодня у него жар, и я жду, будет ли он с нами. Мы на правильном пути, игроки становятся лучше с каждой игрой, но нам нужно совершенствоваться в защите, атаке, стандартах и ​​контратаках. Мы на правильном пути, но нам есть что улучшать. Игроки имеют качество, и я доволен составом. Они хотят побеждать, и играть лучше, и они могут это сделать. Мы становимся лучше с каждым днем.

Против нас завтра будет другая команда, чем в первой игре. Мы должны работать в зависимости от того, как будет действовать соперник, и они играют по своей модели. Мы должны играть, чтобы победить. Мы знаем, что ничьей достаточно, но это небезопасно. Мы должны играть победу. Мы должны проявлять индивидуальность, прессинговать, использовать собственные возможности", – цитирует слова Ольтры официальный сайт СК Днепр-1.

Первый поединок против АЕКа СК Днепр-1 проиграл со счетом 2:1, что оставляет шансы побороться за выход в следующий раунд. Матч состоится завтра, 25 августа. Начало в 19:00.

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