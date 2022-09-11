"Вже третій матч поступаємось. Чесно кажучи, вже втомився вітати своїх колег. Але все одно треба мати стрижень, та поздоровити Верес із перемогою. А от нас вітати ні з чим. По грі: вже краще, ніж зі Львовом, але цей гол у першому таймі… Цей рикошет, й мʼяч залетів. Хлопці все одно намагались забити у відповідь, адже три матчі вже зіграли й не забили жодного гола.

Кривбас – Верес – 0:1 – відео гола та огляд чергового фіаско підопічних Вернидуба

Прикро, значить, є над чим працювати. Отже, будемо працювати ще більше. Хоча від цього нікому не легше. Найбільша проблема, з якою ми наразі зіштовхнулись – це наша атака. Добре, що є ця тритижнева перерва. Буде час проаналізувати ці моменти та йти далі. Якщо ми опинились на колінах, то потрібно мати сили й волю, аби встати з колін. Я впевнений у кожному зі своїх хлопців. Звісно, вони зараз дуже засмучені. Це життя. Треба мати характер, аби йти далі.

Коли я прийшов, одразу сказав: завдання одне – зробити команду. По-перше, Кривбас – новачок УПЛ. По-друге, граємо у той час, коли в Україні війна. По-третє, аби за щось поборотись та добиватись цілей, треба побудувати команду. Ще раз повторюсь: писали, що Вернидуб прийшов й зробив чистку… Ніякої чистки я не робив! Коли я прийшов у команді тут було 12 футболістів: шість плюс шість молодих гравців. Ті, які й зараз працюють з нами.

Ми зібрали ту команду наразі, яку змогли зібрати. Щодо завдань, то я завжди казав, що я – людина амбітна, тому хочу досягати найвищих цілей. Але якщо їх не ставити, то нема сенсу й працювати. Якщо ми хочемо побудувати хорошу команду, то не маємо права перебувати на тому місці, на якому зараз перебуваємо й демонструвати ту гру, яку наразі демонструємо.

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Якщо керівництво клубу скаже, що… так сказати… То я до цього готовий. Якщо у мене буде виходити, то я готовий… Хоч у мене і контракт. Потиснули один одному руки й пішли далі. У житті все буває. Я – тренер. Сьогодні я десь там, високо, а сьогодні – низько. Це життя. Й так може статися у кожного футболіста. Ставлюсь до цього нормально. Наразі керівництво принаймні довіряє. Працюю, а якщо скажуть мене, ні, – не буду працювати. Які питання.

Так, зараз дуже важко, але треба все переосмислити. Й виводити команду з цієї "ями", можна так сказати. Це першочергове завдання. Завдання наразі одне: впоратись із цим тиском та вийти на новий рівень, який дозволить починати набирати очки та перемагати", – наводить слова Вернидуба офіційний сайт Кривбаса.

Додамо, що Кривбас не знає смаку перемог у стартових чотирьох матчах УПЛ, цього разу програвши Вересу. Більше того, криворіжці так і не змогли забити бодай гол у цих поєдинках.

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