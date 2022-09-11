"Уже третий матч уступаем. Честно говоря, уже устал поздравлять своих коллег. Но все равно нужно иметь стержень и поздравить Верес с победой. А вот нас поздравлять не с чем. По игре: уже лучше, чем со Львовом, но этот гол в первом тайме… Этот рикошет и мяч залетел. Ребята все равно пытались забить в ответ, ведь три матча уже сыграли и не забили ни одного гола.

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Обидно, значит, есть над чем работать. Итак, будем работать еще больше. Хотя от этого никому не легче. Наибольшая проблема, с которой мы сейчас столкнулись – это наша атака. Хорошо, что есть этот трехнедельный перерыв. Пора проанализировать эти моменты и идти дальше. Если мы оказались на коленях, нужно иметь силы и волю, чтобы встать с колен. Я уверен в каждом из своих ребят. Конечно, они сейчас очень расстроены. Это жизнь. Надо носить характер, чтобы идти дальше.

Когда я пришел, сразу сказал: задача одна – сделать команду. Во-первых, Кривбасс – новичок УПЛ. Во-вторых, играем в то время, когда в Украине война. В-третьих, чтобы за что-нибудь побороться и добиваться целей, нужно построить команду. Еще раз повторюсь: писали, что Вернидуб пришел и сделал чистку… Никакой чистки я не делал! Когда я пришел в команду, здесь было 12 футболистов: шесть плюс шесть молодых игроков. Те, кто и сейчас работает с нами.

Мы собрали ту команду, которую смогли собрать. Что касается задач, то я всегда говорил, что я человек амбициозный, поэтому хочу достигать высоких целей. Но если их не ставить, то нет смысла и работать. Если мы хотим построить хорошую команду, то не имеем права находиться на том месте, где сейчас находимся и демонстрировать ту игру, которую сейчас демонстрируем.

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Если руководство клуба скажет, что… так сказать… Я к этому готов. Если у меня будет получаться, то я готов… Хоть у меня и контракт. Пожали друг другу руки и пошли дальше. В жизни все бывает. Я – тренер. Сегодня я где-то там, высоко, а сегодня – низко. Это жизнь. И так может произойти у каждого футболиста. Отношусь к этому нормально. В настоящее время руководство, по крайней мере, доверяет. Работаю, а если скажут меня, нет – не буду работать. Какие вопросы.

Да, сейчас очень тяжело, но надо все переосмыслить. И выводить команду из этой "ямы" можно так сказать. Это первоочередная задача. Задание пока одно: справиться с этим давлением и выйти на новый уровень, который позволит начинать набирать очки и побеждать", – приводит слова Вернидуба официальный сайт Кривбасса.

Добавим, что Кривбасс не знает вкуса побед в стартовых четырех матчах УПЛ, в этот раз проиграв Вересу. Более того, криворожцы так и не смогли забить хотя бы гол в этих поединках.

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