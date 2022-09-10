Верес мінімально обіграв Кривбас та залишився у трійці лідерів чемпіонату України. Дивіться відео гола та огляд поєдинку Кривбас – Верес на Футбол 24.

Кривбас міг відкрити рахунок на 7 хвилині – Вернидуб-молодший трохи неточно пробив після подачі з кутового. Верес відповів двома непоганими дальніми ударами, а на 28 хвилині Дахновський шикарним ударом від поперечки відправив м'яч у ворота Кривбаса.

Верес переміг Кривбас і піднявся на другу позицію в УПЛ – команда Вернидуба не забила у четвертому матчі поспіль

Після цього гола підопічні Вернидуба більше володіли м'ячем, але моментів створити їм не вдавалось. Більш того, Верес огризався контратаками. Втім, матч так і завершився перемогою гостей з рахунком 1:0.