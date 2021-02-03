"Чому підсіли в кінці першого тайму? Рано прокинулись просто. Зранку сонечко підпекло, потрібно було трохи прокинутись. Що й зробили: Маріуполь змусив нас заворушитися під кінець гри. Добре, що вдалося забити. Досить гарна товариська зустріч вийшла.

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Результат? Для того й проводять збори, товариські матчі, аби відчути впевненість, набрати фізику, додати в технічному плані – в усіх аспектах. Нічого тут дивного, якби ми навіть і програли. Важливо підготуватися до чемпіонату та Ліги Європи – тоді вже й зробимо висновки. А зараз ми просто як на тренуванні. Зробимо поправки і дивитимемось уперед.

Я не люблю оцінювати власну гру, правда. Це робить тренер. Ми потім дивимось нарізку, розбираємо, що не так зробили, обережно даємо запотиличники. Головне, що вдалося за чотири місяці відіграти 90 хвилин. Ось цим я дуже задоволений", – цитує Коноплянку офіційний сайт Шахтаря.

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