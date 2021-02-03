Шахтар та Маріуполь розписали яскраву нічию у спарингу. Дивіться відео голів та головних моментів матчу.

Коноплянка вийшов віч-на-віч з Гальчуком і відкрив рахунок на 4 хвилині. Пропущений м'яч не знітив Маріуполь, який відповів кількома гострими атаками. До перерви забити не вдалося, але потім азовці досягли свого.

Шахтар на останніх хвилинах врятувався від поразки проти Маріуполя – Коноплянка оформив гол+пас

Відзначилися вихованці Шахтаря. Артем Бонадренко скористався простором у карному майданчику "гірників", а Кащук чітко реалізував пенальті. Нічию для донеччан врятував той-таки Коноплянка. Євген ідеально навісив на голову Фернандо, і той шанс не змарнував – 2:2.