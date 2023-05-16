"Можливість роботи в київському Динамо? Мені справді важко сказати. На цьому етапі я не можу розповісти більше нічого. У мене немає інформації, щоб поділитися.

Динамо знайшло заміну Луческу – наставник привів команду українця до чемпіонства в іноземній першості

На сьогодні у мене контракт у Ракуві, і я ні з ким себе не пов'язую. Моя доля може бути іншою. Певний інтерес є, але чи почну працювати відразу, чи зроблю перерву – поки не знаю.

Я точно хочу попрацювати за кордоном. Якщо буде якась конкретика і проект, який би мене влаштовував, у якому я бачив би якусь перспективу для досягнення високих спортивних цілей, то однозначно погоджуся. Від інтересу до завершення переговорів проходить довгий шлях. Не виключено, що я зроблю перерву на рік, або почну проект одразу", – розповів Папшун в коментарі Sport.TVP.

Нагадаємо, що 48-річний Папшун привів Ракув до першого чемпіонства Польщі в історії клубу. У складі команди виступає українець Владислав Кочергін. Марек може змінити Мірчу Луческу на посаді наставника Динамо, який нещодавно був прооперований, а його на посаді тимчасово замінив Олександр Шовковський.

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