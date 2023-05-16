"Возможность работы в киевском Динамо? Мне действительно трудно сказать. На этом этапе я не могу рассказать больше ничего. У меня нет информации, чтобы поделиться.

Динамо нашло замену Луческу – наставник привел команду украинца к чемпионству в иностранном первенстве

На сегодня у меня контракт в Ракуве, и я ни с кем себя не связываю. Моя судьба может быть другой. Определенный интерес есть, но начну ли работать сразу, или сделаю перерыв – пока не знаю.

Я точно хочу поработать за границей. Если будет какая-то конкретика и проект, который бы меня устраивал, в котором я видел бы какую-то перспективу для достижения высоких спортивных целей, то, однозначно, соглашусь. От интереса к завершению переговоров идет долгий путь. Не исключено, что я сделаю перерыв на год или начну проект сразу", – рассказал Папшун в комментарии Sport.TVP.

Напомним, что 48-летний Папшун привел Ракув к первому чемпионству Польши в истории клуба. В составе команды выступает украинец Владислав Кочергин. Марек может сменить Мирчу Луческу на посту наставника Динамо, который недавно был прооперирован, а его на посту временно заменил Александр Шовковский.

Новый тренер Динамо – есть успешный кандидат, но с нюансом, шансы на трансфер Ярмоленко и других звездных новичков