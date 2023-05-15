Динамо практично втратило шанси піднятися з 4-го місця УПЛ – відставання від Зорі складає 8 очок за 4 тури до завершення чемпіонату України 2022/23. Як наслідок, у наступному сезоні кияни гратимуть лише у кваліфікації Ліги конференцій. Ні в Лігу чемпіонів, ні бодай у Лігу Європи динамівці пробитися не змогли.

У чому причина такого провального сезону Динамо під керівництвом Мірчі Луческу? Які шанси на зміну головного тренера у київському клубі та хто є ідеальним наставником у нинішній ситуації? Які перспективи "біло-синіх" на літнє трансферне вікно?

Про негаразди Динамо, можливість повернення Андрія Ярмоленка з Романом Яремчуком до Києва і не тільки – у черговому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

"Будуть дуже серйозні розмови": у чому причина провального сезону Динамо, або Хто потрапить під роздачу