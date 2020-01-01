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Потенційний новачок Динамо увійшов до топ-10 найкращих бомбардирів Європи 2019 року

10:58 1012 Читать на русском
Потенційний новачок Динамо увійшов до топ-10 найкращих бомбардирів Європи 2019 року
Андраж Шпорар / Фото з відкритих джерел

Форвард збірної Словенії Андраж Шпорар непогано зарекомендував себе у Європі.

Союз європейських футбольних асоціацій опублікував список найкращих бомбардирів Європи 2019-го року. Лідером цього рейтингу було визнано поляка Роберта Лєвандовскі, яких у 58 матчах за Баварію зумів відзначитись 54 рази. Другу сходинку посів аргентинець Ліонель Мессі – володар "Золотого м’яча-2019" забив у ворота суперників 50 голів у 58 поєдинках. Третє місце у французького нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе – 44 голи у 49 матчах.

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Форвард Слована Андраж Шпорар, яким активно цікавиться київське Динамо, посів почесну 7-у сходинку – словенець у 46 зустрічах засмучував голкіперів 36 разів.

Топ-10 найкращих бомабардирів Європи 2019-го року

1. Роберт Лєвандовскі (Баварія) – 54 голи у 58 матчах

2. Ліонель Мессі (Барселона) – 50 голів у 58 матчах

3. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 44 голи у 49 матчах

4. Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті) – 43 голи у 63 матчах

5. Альфредо Морелос (Рейнджерс) – 40 голів у 55 матчах

6. Кріштіану Роналду (Ювентус) – 39 голів у 50 матчах

7. Андраж Шпорар (Слован) – 36 голів у 46 матчах

8. Харрі Кейн (Тоттенхем) – 36 голів у 47 матчах

9. Ерік Сорга (Флора) – 35 голів у 45 матчах

10. Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті) – 35 голів у 50 матчах

Нагадаємо, нападник збірної Словенії Андраж Шпорар є пріоритетною ціллю для київського Динамо. У послугах 25-річного футболіста особисто зацікавлений головний тренер столичного клубу Олексій Михайличенко. Перехід Шпорара буде коштувати киянам більше 5 млн євро, а сам футболіст прагне заробляти 1 млн євро на рік.

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