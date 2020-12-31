Нападник, яким цікавиться Динамо, не хоче переходити в Селтік

Потенційний новачок Динамо Андраж Шпорар розповів, де б він хотів продовжити свою кар'єру.

"Ми перебуваємо в контакті з Селтіком, але я більше хотів би грати в АПЛ", – сказав Шпорар в коментарі 24ur.com.

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Додамо, що форвардом Слована ще цікавиться лісабонський Спортінг та київське Динамо. Раніше повідомлялося, що 25-річний футболіст хоче заробляти в новому клубі 1 млн євро на рік.

До слова, Шпорар забив 12 голів у 11 матчах в поточному чемпіонаті Словаччини, а його команда впевнено лідирує у турнірній таблиці.

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