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Динамо готове заплатити чималу суму за нападника збірної Словенії

15:25 1344 Читать на русском
Динамо готове заплатити чималу суму за нападника збірної Словенії
Андраж Шпорар / Твіттер Daily Record

Київське Динамо активізувалось на трансферному ринку.

Нападник збірної Словенії Андраж Шпорар, який нині захищає кольори братиславського Слована, є пріоритетною ціллю для київського Динамо, повідомляє портал Daily Record. У послугах 25-річного футболіста особисто зацікавлений головний тренер столичного клубу Олексій Михайличенко.

Динамо зацікавлене у послугах найкращого бомбардира чемпіонату Хорватії

Кияни готові запропонувати за Шпорара близько 4 млн євро, в той час як клуб прагне отримати за свого гравця не менше 6 млн євро. Головним конкурентом Динамо виступає шотландський Селтік, який вже встиг провести попередні переговори зі словацьким клубом, однак залишився незадоволений високою вартістю гравця. Київське Динамо планує втрутитися у цю боротьбу і спробувати підписати нападника за нижчою ціною.

Андраж Шпорар за свою кар’єру встиг пограти в словенських клубах Інтерблок і Олімпія (Любляна), швейцарському Базелі та німецькій Армінії. За два роки у Словані Шпорар провів у всіх турнірах 78 матчів і забив 60 м'ячів.

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