Потенційний іноземний новачок Динамо відвідав клубну базу

Київське Динамо, схоже, всерйоз зацікавлене у підписанні першого бразильського легіонера в це міжсезоння.

Клейтон да Сілва перебуває на перегляді у київському Динамо. Сьогодні його помітили на клубній базі у Віті-Литовській, повідомляє Динамоманія.

Луческу запросив першого бразильця в Динамо, – ЗМІ

Наразі невідомо, чи підпише Клейтон контракт з Динамо, але, за інформацією ЗМІ, саме Луческу запросив у Київ атакувального хавбека і його трансфер є дуже ймовірним.

Клейтон да Сілва виховувався у академії Фігейренсе. У березні 2016 року Атлетіко Мінейро заплатив за Клейтона 3 млн євро, однак гравець не зміг закріпитися в новому клубі. Потім були оренди у Корінтіанс, Васко да Гама та Байю. Всього атакувальний півзахисник провів 107 матчів у чемпіонаті Бразилії, відзначився 19 голами та 13 асистами. Також Клейтон виступав за олімпійську збірну своєї країни.

Додамо, що контракт бразильця з Атлетіко Мінейро завершився, і Динамо може підписати його на правах вільного агента.

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