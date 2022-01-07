Напередодні журналіст Люіс Канут в ефірі програми "Onze" на TV3 жорстко висловився про капітанів "синьо-гранатових". Зокрема, дісталося Серхі Бускетсу, Жорді Альбі та Жерару Піке. Канут звинуватив їх у зажерливості. Мовляв, їхні зарплати невиправдано високі, а Піке нібито заробляє 14 млн євро чистими.

Коутінью заради возз'єднання з Джеррардом пожертвував великими грішми

У відповідь на це захисник Барселони у своїх соцмережах опублікував свою зарплату за минулі півроку. Каталонці половину суми гравцям перераховують 30 червня, а іншу частину – 30 грудня. Згідно з даними, наданими Піке, він за шість місяців заробив 2 млн 329 тисяч євро (тобто менше 5 млн за сезон). Варто зауважити, що тут враховано знижку. Лідери Барси погодилися грати за 50% зарплати на час пандемії.

Також офіційну реакцію клубу опублікувала прес-служба каталонців: "Інформація про зарплати деяких гравців першої команди в жодному разі не була надана клубом, і її походження невідоме. У будь-якому випадку, суми помилкові. Піке, Бускетс та Альба відмовилися від частини своєї зарплати, коли минулого літа продовжили свої контракти. Ми вважаємо недоречним, непрофесійним і недобросовісним, коли ця інформація була подана як правдива, і шкодуємо, що розголошення таких даних порушило особисті права гравців".

Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій