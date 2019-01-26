На пошуки Сали менше ніж за добу зібрано 120 тисяч євро

У Франції почали збирати кошти на продовження пошуків Еміліано Сали.

Родичі та близькі Сали розпочали збір коштів на подальші пошуки футболіста. Менше ніж за добу на спеціальний рахунок надійшло 120 тисяч євро, повідомляє L’Equipe.

Сім’я, друзі та агент Сали винаймуть човни для продовження пошуку гравця

Нагадаємо, що в четвер поліція завершила пошуки зниклого літака з Еміліано Салою. У своїй офіційній заяві правоохоронці повідомили, що шанси на виживання аргентинського нападника та пілота вкрай низькі. Пошукова операція тривала три доби після того, як судно з новачком Кардіффа на борту зникло з радарів пізно ввечері 21 січня.

Пілот літака, яким летів Сала, не мав необхідної ліцензії – друзі вважали його сантехніком

Еміліано Сала днями підписав контракт з Кардіффом, ставши рекордним придбанням в історії валлійського клубу. За 28-річного аргентинця, яким колись цікавилось Динамо, виклали 15 млн фунтів.