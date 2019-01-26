Поиски пропавшего самолета, на котором летел Эмилиано Сала, были возобновлены

Семья Эмилиано Салы сегодня возобновила поиски пропавшего самолета, на котором летел футболист.

Близкие родственники 28-летнего форварда организовали частную поисковую операцию. Финансироваться поиски будут из средств, собранных на коммерческой краудфандинговой платформе GoFundMe, сообщает L'Équipe.

На поиски Салы меньше чем за сутки собрано 120 тысяч евро

Деньги перечислили немало футболистов. В частности Илкай Гюндоган, Корентен Толиссо, Лукас Лима, Жоффрей Кондогбья, Адриен Рабьо, Лоран Кошельны и другие.

Трансфер Салы стал рекордным для Кардиффа. Аргентинец уже оформил переход в валлийский клуб, а затем вернулся во Францию, чтобы попрощаться с партнерами в Нанте. Вместе с ним в самолете находился пилот.

Поиски пропавшего самолета с Эмилиано Салой – операция завершилась безрезультатно, полиция не верит в шансы людей выжить