Порятунок Роми на останніх миттєвостях у відеоогляді матчу проти Сассуоло – 2:2
09:34 - Читать на русском
Сассуоло не втримав перемогу над Ромою у 25-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на Футбол 24.
47’ Кріс Смоллінг
73’ Хамед Траоре
Таммі Абрахам 45+1’
Браян Крістанте 90+4’
45+1’ Таммі Абрахам
47’ Кріс Смоллінг
73’ Хамед Траоре
90+4’ Браян Крістанте
Наприкінці першого тайму Абрахам реалізував пенальті, вивівши римлян вперед. Та по перерві автогол Смоллінга й м'яч Траоре кардинально змінили ситуацію на табло. Ромі допоміг суперник – Феррарі отримав другу жовту.
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На останніх миттєвостях зустрічі Крістанте вирвав одне очко для команди Моурінью. Рома набрала 40 залікових балів і залишилась сьомою, Сассуоло з 30-ма пунктами розташувався дванадцятим.
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