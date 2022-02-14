Спасение Ромы на последних мгновениях в видеообзоре матча против Сассуоло – 2:2
09:34 - Читати українською
Сассуоло не удержал победу над Ромой в 25 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на Футбол 24.
47’ Крис Смоллинг
73’ Хамед Траоре
Тамми Абрахам 45+1’
Брайан Кристанте 90+4’
45+1’ Тамми Абрахам
47’ Крис Смоллинг
73’ Хамед Траоре
90+4’ Брайан Кристанте
В конце первого тайма Абрахам реализовал пенальти, выведя римлян вперед. Но после перерыва автогол Смоллинга и мяч Траоре кардинально изменили ситуацию на табло. Роме помог соперник – Феррари получил вторую желтую.
Рома в добавленное время спаслась из Сассуоло, Милан одолел Сампдорию и возглавил Серию А, Салернитана украла победу у Дженоа.
На последних мгновениях встречи Кристанте вырвал одно очко для команды Моуринью. Рома набрала 40 зачетных баллов и осталась седьмой, Сассуоло с 30 пунктами расположился двенадцатым.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter