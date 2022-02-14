Сассуоло не удержал победу над Ромой в 25 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на Футбол 24.

В конце первого тайма Абрахам реализовал пенальти, выведя римлян вперед. Но после перерыва автогол Смоллинга и мяч Траоре кардинально изменили ситуацию на табло. Роме помог соперник – Феррари получил вторую желтую.

Рома в добавленное время спаслась из Сассуоло, Милан одолел Сампдорию и возглавил Серию А, Салернитана украла победу у Дженоа.