Україна у півфіналі Євро-2018 U-19: суперник не забиває з метра, але має історичного чемпіона і партнера Ярмоленка

Україна U-19 вперше в історії підходить до півфіналу юнацького Євро як команда, яка фінішувала першою у групі. Там команда Петракова зіграє проти дуже серйозного і небезпечного суперника.

Португалія як Франція

Команда Еліо Соузи багато в чому схожа із фаворитом Євро-2018 U-19, якого вже била Україна на груповому етапі. Багато забиває, але в матчі з головним конкурентом (Італією) драматично програла після вилучення. Є таке відчуття, що атакувальний стиль Португалії власне більше на руку українцям, ніж прагматизм Італії.

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Цікавий факт: португальці стали єдиною командою еліт-раунду відбору на Чемпіонат Європи, яка не пропустила жодного гола. Натомість у Фінляндії вони вже дозволили суперникам 4 рази відзначитись у їхніх воротах. Тут вони грають агресивно попереду, але нерідко заграються і стають дуже вразливими поблизу своїх воріт.

Португальці також нагадують французів своїми успіхами. З 2013 року вони 4 рази виходили у півфінал юнацького Євро і двічі ставали фіналістами. Україні наразі така безперервність успішних поколінь лише сниться.

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Їхній козир традиційний – атака. За іменами на юнацькому рівні у них супертріо в нападі: головний бомбардир і капітан Зе Гомеш (Бенфіка, 550 тисяч євро вартості за Трансфермаркт) по центру, Жоао Феліпе або просто Жота (Бенфіка, 450 тисяч євро) і Трінкао (Брага, сума відступних 30 млн євро) на флангах.

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Коли дивишся, як вони атакують, перша думка – нам нічого не світить. Але по-перше, Україна вже здолала не менш потужну Францію, по-друге, італійці показали, що з цим суперником можна грати і бити їхньою ж зброєю. Та й самі португальці не безгрішні. Так, атлети, фізично витривалі, технічні, як завжди, але вони дозволяли занадто багато біля своїх володінь і двічі на груповому етапі примудрились не влучити у порожні ворота!

Один з найепічніших епізодів на совісті форварда Бенфіки Б Месаке Джу – на відео за переходом з 18-ї секунди.

У півзахисті варто також відзначити "вісімку" Мігеля Луїша (Спортінг, 400 тисяч євро), здатного забити з простого флангового навісу, та "десятку" Домінгоса Кіну (партнер Андрыя Ярмоленка у Вест Хемі), який уже грав в АПЛ, забив супергол італійцям здалеку і привернув увагу самої Барселони.

Не забуваймо і про двох 18-річних. Воротар Діого Кошта з Порту є найдорожчим у складі обох збірних (2 млн євро) і декілька разів уже вражав крутими сейвами. А ще опорник Бенфіки Флорентіно Луїш (1 мільйон євро), якому з таким ім'ям писаний шлях у Реал Мадрид. Обоє у такому молодому віці вже їздили на ЧС-2017 серед гравців до 20 років (разом з Зе Гомешем і Мігелем Луїшем), де тільки по пенальті вилетіли у чвертьфіналі від Уругваю.

І тут чемпіон світу

Тренер португальців Соуза у дечому схожий з Петраковим. Він також дуже довго (майже 10 років) працює з різними юнацькими збірними своєї країни і не безуспішно. Фактично з цією ж командою він виграв Євро-2016 U-17. Еліо входить у такий собі клуб гравців, які за всю кар'єру грали лише за 1 клуб. Соуза захищав кольори Віторії Сетубал, на молодіжному рівні вигравав Чемпіонат світу, але не більше. Зрештою, одного чемпіона світу (француза Діомеда) ми вже засмутили, чому б не повторити?

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Лідер і рекордсмен

Він був Золотим гравцем юнацького Євро-2016 до 17 років, на якому Португалія взяла золото. На цьому рівні йому немає рівних в історичній класифікації бомбардирів: Жозе Гомеш наколотив 16 голів за весь час на Чемпіонаті Європи U-17 і є найкращим голеадором не лише 2016-го року, а й в усій історії турніру.

За останні років 15 Золотими гравцями юнацького Євро ставали такі зіркові персонажі, як Руні, Велозу, Фабрегас, Шахін, Кроос, Гьотце, Кркіч, Санчо. "Зе Голо" має всі шанси повторити їхній успіх, але на нинішньому турнірі відзначився лише раз, а в матчі проти Фінляндії отримав травму і покинув поле на 54-й хвилині. Зіграти у півфіналі зможе, але сам факт для його команди неприємний.

Чому шанси є

Глобально португальці не є на голову вищими за українців. Команда Петракова не повинна спіймати зірочку після виходу на Чемпіонат світу, але відзначити наш успіх просто необхідно. Україна U-19 не програє 10 матчів поспіль, востаннє зазнавши поразки в березні 2017-го. Португалія за цей же ігровий проміжок встигла програти тричі.

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Нашій команді, можливо, допоміг би Андрій Лунін, але і динамівець Владислав Кучерук поки непогано справляється. А ось у суперника зіркових втрат побільше. Чого вартий тільки Діогу Далот – 19-річний захисник, якого Манчестер Юнайтед придбав за 22 мільйони євро. Або 6-мільйонний форвард Спортінга Рафаель Леао, за якого Манчестер Сіті вже готовий віддати понад 20 мільйонів.

Більшість гравців збірної Португалії мають досвід лише матчів за другі команди місцевих грандів, тому і тут не переважають. Українці вже показали, що вміють ідеально використовувати установку тренера, вбивчо пресингувати і контратакувати. Португальці самі відзначають, що теоретично "синьо-жовті" – найскладніший опонент для них, міцний у всіх лініях. Наш суперник теж дуже важкий і неприємний, забиває мінімум по 2 голи в кожному матчі, але для цих хлопців навіть він не смертельний.