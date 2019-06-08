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Португалія та Іспанія обговорюють спільну заявку на проведення чемпіонату світу 2030 року

17:48 117 Читать на русском
Португалія та Іспанія обговорюють спільну заявку на проведення чемпіонату світу 2030 року
Капітани Іспанії та Португалії / Reuters

Піренейські країни можуть стати господарями футбольного мундіалю через 11 років.

Про подібні наміри оголосила Федерація футболу Португалії на своєму офіційному сайті.

Катар буде господарем клубних чемпіонатів світу у 2019 і 2020 роках

Португальці разом зі своїми сусідами вивчають доцільність подачі заявки на проведення турніру. Сторони останнім часом провели ряд переговорів і дійшли висновку, що потрібно проаналізувати ідею.

Чемпіонат світу 2026 року розширять до 48-ми команд

Додамо, що Португалія і Іспанія претендували на проведення світової першості у 2018 і 2022 році, однак ФІФА обирала інших кандидатів.

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