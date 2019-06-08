Португалія та Іспанія обговорюють спільну заявку на проведення чемпіонату світу 2030 року

Піренейські країни можуть стати господарями футбольного мундіалю через 11 років.

Про подібні наміри оголосила Федерація футболу Португалії на своєму офіційному сайті.

Катар буде господарем клубних чемпіонатів світу у 2019 і 2020 роках

Португальці разом зі своїми сусідами вивчають доцільність подачі заявки на проведення турніру. Сторони останнім часом провели ряд переговорів і дійшли висновку, що потрібно проаналізувати ідею.

Чемпіонат світу 2026 року розширять до 48-ми команд

Додамо, що Португалія і Іспанія претендували на проведення світової першості у 2018 і 2022 році, однак ФІФА обирала інших кандидатів.