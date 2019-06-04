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Катар буде господарем клубних чемпіонатів світу у 2019 і 2020 роках

09:23 35 Читать на русском
Катар буде господарем клубних чемпіонатів світу у 2019 і 2020 роках
Реал – переможець останнього клубного ЧС / Reuters

ФІФА затвердила країну-господаря двох найближчих турнірів між клубами з різних куточків планети.

Катар офіційно отримав право на проведення клубного чемпіонату світу на два сезони поспіль, інформує сайт ФІФА.

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Найближчі два розіграші пройдуть в колишньому форматі. З 2021 року кількість команд-учасниць турніру збільшиться до 24. Клубні змагання повинні перевірити готовність Катару до проведення чемпіонату світу 2022 року між національними збірними. Саме азійська країна прийматиме у себе найкращі збірні планети на найближчому мундіалі.

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Європейським учасником клубного ЧС у 2019 році стане англійський Ліверпуль, який здобув перемогу у Лізі чемпіонів.

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Світ ФІФА Клубний чемпіонат світу
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