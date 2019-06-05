toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЗБІРНА УКРАЇНИ ТРАНСФЕРИ УАФ ПОРТУГАЛІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ

Чемпіонат світу 2026 року розширять до 48-ми команд

16:11 149 Читать на русском
Чемпіонат світу 2026 року розширять до 48-ми команд
Андрій Павелко / Фото УАФ

Про історичне рішення повідомив президент УАФ Андрій Павелко, який був особисто присутній на Конгресі ФІФА.

У 2026 році взяти участь у мундіалі зможе значно більша кількість команд.

Інфантіно переобрали на посаду голови ФІФА

Про це повідомив Андрій Павелко у своєму Facebook. На паризькому конгресі федерації ухвалили рішення щодо збільшення кількості учасників чемпіонату світу з 32-ох до 48-и команд. Очільник українського футболу привітав такі реформи і побажав збірній України обов'язково пробитися на світову першість. Раніше Андрій Павелко став головою Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів.

Помер колишній очільник УЄФА Леннарт Юханссон

Турнір з оновленим форматом прийматимуть одразу три країни – США, Канада та Мексика.

blog_ava
"Після Чілаверта є нові лідери". У Парагваї грає український універсал із польським паспортом – історія Себастьяна Лужка
14:00
2964
Теги
Андрій Павелко Світ ФІФА
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
53
хв
Португалія
21:45
Швейцарія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук