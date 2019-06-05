Чемпіонат світу 2026 року розширять до 48-ми команд

Про історичне рішення повідомив президент УАФ Андрій Павелко, який був особисто присутній на Конгресі ФІФА.

У 2026 році взяти участь у мундіалі зможе значно більша кількість команд.

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Про це повідомив Андрій Павелко у своєму Facebook. На паризькому конгресі федерації ухвалили рішення щодо збільшення кількості учасників чемпіонату світу з 32-ох до 48-и команд. Очільник українського футболу привітав такі реформи і побажав збірній України обов'язково пробитися на світову першість. Раніше Андрій Павелко став головою Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів.

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Турнір з оновленим форматом прийматимуть одразу три країни – США, Канада та Мексика.