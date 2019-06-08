Португалия и Испания обсуждают совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года

Пиренейские страны могут стать хозяевами футбольного мундиаля через 11 лет.

О подобных намерениях объявила Федерация футбола Португалии на своем официальном сайте.

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Португальцы вместе со своими соседями изучают целесообразность подачи заявки на проведение турнира. Стороны в последнее время провели ряд переговоров и пришли к выводу, что нужно проанализировать идею.

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Добавим, что Португалия и Испания претендовали на проведение мирового первенства в 2018 и 2022 году, однако ФИФА выбирала других кандидатов.