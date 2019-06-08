Португалия и Испания обсуждают совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года

Сборная Украины — 15:00 662
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"Ми отримали прекрасний шанс побачити збірну України без бразильців". Фоззі – про причини розгрому Сербії
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Американські гірки: чому збірна України – це фабрика емоційСборная Украины — 12:30 291
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"Это не сон", молодой монстр Цыганков и "фирма" от Коно: реакция соцсетей на разгром сербов сборной УкраиныСборная Украины — 11:38 1330
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Украина – Сербия: лучший матч в истории сборной, зрелость Цыганкова, свобода для Коноплянки и два теневых герояСборная Украины — 03:44 5557
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Украина – Сербия: послематчевая пресс-конференция Андрея ШевченкоЕвро-2020 — 00:38 4399