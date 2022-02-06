Збірні Португалії та Росії зустрілися у фіналі чемпіонату Європи з футзалу (4:2). Рахунок і огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Євро-2022 з футзалу. Фінал

Португалія – Росія – 4:2

Голи: Пасу, 19, Коелью, 27, 32, Варела, 40 – Соколов, 10, Афанасьєв, 13

У півфіналі Португалія вибила Іспанію, а росіяни не без фарту здолали збірну України. Фінальна гра в Амстердамі мала визначити, хто стане дворазовим чемпіоном Європи. Португальці, які в груповому турнірі перемогли Україну, підходили до гри в статусі найсильнішої команди як континенту, так і світу.

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Але вже на 13-й хвилині Росія вела 2:0, шокувавши фаворита. На щастя, ще до перерви Португалія відквитала один гол, а в другому таймі зрівняла рахунок. Коелью пробив по воротах, розігруючи аут, а кіпер Путілов торкнувся м'яча, який влетів у сітку. Якби не зачепив – гола б не було, а так 2:2.

Команда в білому поплила, а чинні чемпіони пішли виривати перемогу. Коелью оформив дубль, завершивши швидку атаку ударом в порожні ворота з меж воротарського. 3:2!

Росіяни перейшли на гру з п'ятим польовим, але відігратися не змогли. На останніх секундах португальці завели м'яч у порожні ворота, поставивши крапку. Третій поспіль тріумф піренейців на великих турнірах. Вітаємо збірну Португалії з перемогою у фіналі Євро!