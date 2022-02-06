Футзал. Євро-2022, матч за третє місце

Іспанія – Україна – 4:1

Голи: Мелладо, 11, Солано, 17, Боїс, 31, Адольфо, 32 – Чернявський, 16

Збірна України провела найуспішніший чемпіонат Європи за останні 17 років. У 2005-му ми теж грали за "бронзу", але поступилися італійцям. Шлях до звітного матчу у підопічних Олександра Косенка був тернистим. "Синьо-жовті" дивом вийшли у плей-офф, але у матчах на виліт демонстрували чудову гру. У чвертьфіналі Україна здолала міцний Казахстан, а у півфіналі дала гідний бій росіянам.

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Іспанія – рекордсмен чемпіонатів Європи з сімома виграними титулами. Вони лише втретє за всю історію турніру не вийшли у фінал. Цікаво, що на двох попередніх форумах саме ця команда вибивала Україну в чвертьфіналі. Загалом у нас просто жахлива історія протистоянь із цим суперником. Команди провели між собою 20 поєдинків. 19 разів перемагала Іспанія, одного разу була зафіксована нічия. Напередодні Олександр Косенко заявив, що було б прикро повернутися додому без медалей. Що ж, для цього потрібно було переписати історію.

У півфіналі Іспанія зуміла відкрити рахунок вже на 17-й секунді. Сьогодні була спроба повторити. Наші хлопці вибили на кутовий і після розіграшу стандарту також відіграли належним чином. На протилежній частині паркету класно відкрився Корсун, але не зумів правильно розпорядитися м'ячем. Як це потрібно робити, показав Ортіз. Лише штанга врятувала нас від пропущеного.

Україна очікувано віддала контроль над ситуацією і ловила суперника на контратаках. Відтак, помітно менше володіючи м'ячем, ми не поступалися за кількістю моментів. Іноді іспанців рятувало лише диво. Як от у епізоді, коли наші хлопці тричі поспіль пробивали буквально з меж штрафного. На жаль, велике скупчення гравців так і не дало відправити м'яч у ціль.

Іспанія тиснула все активніше. Ципун здійснив кілька блискучих сейвів. Однак на 11-й хвилині виявився безсилим і наш голкіпер. Суперник розіграв аут, Мелладо потужно з лету розрядив свою гармату прямісінько у дальню дев'ятку. Просто без шансів.

Україна відповіла появою п'ятого польового. Майже відразу вдалося розіграти більшість. Шотурма на дальній штанзі не зумів замкнути вже у порожні ворота. Згодом ми отримали право на парочку небезпечних штрафних. Захисники заблокували обидві спроби.

Нас ледь не покарали за гру без голкіпера – штанга. А от ми чудово скористалися помилкою захисту. Корсун поборовся, Чернявський підібрав м'яч, вийшов на вільний простір і поцілив точно у ближній кут. Не довгою була радість... Буквально через хвилину вже знову були позаду. Доволі банальну атаку провела Іспанія, але ніхто не встиг накрити Солано. Ципун не очікував таких неорганізованих дій від оборони. Іспанія пішла на перерву лідером.

Другий тайм Україна відразу розпочала з п'ятьма польовими. Важко сказати, що це створило якісь проблеми супернику, але нам життя спростило. Іспанія майже не бачила м'яча, відтак, і не атакувала. Інша справа, що нам потрібно було забивати, а з цим виникли проблеми. Удари здалеку – це все, що вдавалося. Показово, що найкращий шанс забити у нас був після втрати і миттєвого повернення м'яча собі. Голкіпер іспанців зіграв бездоганно.

Коли ж кількість польових ставала рівною, наша оборона тріщала. Зрештою, гол у ворота Ципуна таки прийшов. Знову Іспанія класно розіграла стандарт. Після кутового Боїс пробив у протихід Ципуну. Ну і відразу четвертий пропускаємо. Таки упіймали на грі без голкіпера. Адольфо перехопив і забив у порожні ворота. Українці ж змарнували кілька класних контратак. Фінальний штурм також нічого не дав. Україна поступилася у матчі за бронзові медалі.