Сборные Португалии и России встретились в финале чемпионата Европы по футзалу (4:2). Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Евро-2022 по футзалу. Финал

Португалия – Россия – 4:2

Голы: Пасу, 19, Коэльо, 27, 32, Варела, 40 – Соколов, 10, Афанасьев, 13

В полуфинале Португалия выбила Испанию, а россияне не без фарта одолели сборную Украины. Финальная игра в Амстердаме должна была определить, кто станет двукратным чемпионом Европы. Португальцы, победившие в групповом турнире Украину, подходили к игре в статусе сильнейшей команды как континента, так и мира.

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Но уже на 13-й минуте Россия вела 2:0, шокировав фаворита. К счастью, еще до перерыва Португалия отквитала один гол, а во втором тайме сравняла счет. Коэльо пробил по воротам, разыгрывая аут, а кипер Путилов коснулся мяча, влетевшего в сетку. Если бы не задел – гола бы не было, а так 2:2.

Команда в белом поплыла, а действующие чемпионы пошли вырывать победу. Коэльо оформил дубль, завершив быструю атаку ударом в пустые ворота из пределов вратарского. 3:2!

Россияне перешли на игру с пятым полевым, но отыграться не смогли. На последних секундах португальцы завели мяч в пустые ворота, поставив точку. Третий подряд триумф пиренейцев на больших турнирах. Поздравляем сборную Португалии с победой в финале Евро!