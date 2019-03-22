Португалія – Україна: Заховайло дав прогноз на матч кваліфікації до Євро-2020

Відомий футбольний агент В’ячеслав Заховайло вважає, що збірна України може здобути нічию у поєдинку з Португалією.

"Шанси в нас примарні, може здатися на перший погляд. Утім, наскільки пам’ятаю, Португалія завжди невпевнено починає відбіркові кампанії на великі турніри. Минулого разу була несподівана поразка від швейцарців у першому турі кваліфікації до чемпіонату світу.

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Те, що повернувся Роналду, – для Португалії це зіграє позитивну роль. Він бог і кумир усієї країни. На сьогодні важко говорити про готовність нашої збірної, тому що ми її давно не бачили в справі. Не знаю, чи послабить команду відсутність Ракицького, але не посилить це точно.

В атаці неочікувано у нас з’явився Мораєс, навколо якого виникло чимало дискусій. Якщо подивитися з прагматичної точки зору, бразилець може допомогти нашій збірній у цьому відборі на чемпіонат Європи. Не вважаю, що він забирає місце в українця, тому що він уже сам українець. Він псевдопатріотизму потрібно відходити, тому що це – кам’яний вік. Подивіться на чемпіонів світу французів, на англійців і на всі європейські збірні.

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В Європі ніхто не виокремлює людей за кольором шкіри та національністю, зате в Україні це модно. Мені бачиться, що наша збірна зачепиться за позитивний результат. У Португалії можуть бути проблеми. Хочу ризикнути та поставити на нічийний підсумок", – цитує Заховайла "Рейтинг Букмекерів".