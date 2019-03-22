toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Португалия – Украина: Заховайло дал прогноз на матч квалификации к Евро-2020

00:05 46 Читати українською
Португалия – Украина: Заховайло дал прогноз на матч квалификации к Евро-2020
Вячеслав Заховайло / Фото из соцсетей

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло считает, что сборная Украины может одержать ничью в поединке с Португалией.

 

"Шансы у нас призрачные, может показаться на первый взгляд. Впрочем, насколько помню, Португалия всегда неуверенно начинает отборочные кампании на большие турниры. В прошлый раз было неожиданное поражение от швейцарцев в первом туре квалификации к чемпионату мира.

Португалия – Украина: Цыганык сделал прогноз на матч отбора к Евро-2020

То, что вернулся Роналду, – для Португалии это сыграет положительную роль. Он бог и кумир всей страны. Сегодня трудно говорить о готовности нашей сборной, потому что мы ее давно не видели в деле. Не знаю, ослабит ли команду отсутствие Ракицкого, но не усилит это точно.

В атаке неожиданно у нас появился Мораес, вокруг которого возникло немало дискуссий. Если посмотреть с прагматической точки зрения, бразилец может помочь нашей сборной в этом отборе на чемпионат Европы. Не думаю, что он забирает место у украинца, потому что он уже сам украинец. Он псевдопатриотизма нужно отходить, потому что это – каменный век. Посмотрите на чемпионов мира французов, на англичан и на все европейские сборные.

Португалия – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

В Европе никто не выделяет людей по цвету кожи и национальности, зато в Украине это модно. Мне видится, что наша сборная зацепится за положительный результат. У Португалии могут быть проблемы. Хочу рискнуть и поставить на ничейный итог", – цитирует Заховайло "Рейтинг Букмекерів".

Теги
Португалия - Украина Украина Украина Сборная Украины Вячеслав Заховайло
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
5
мин
Англия
21:45
Чехия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук