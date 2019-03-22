Португалия – Украина: Заховайло дал прогноз на матч квалификации к Евро-2020

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло считает, что сборная Украины может одержать ничью в поединке с Португалией.

"Шансы у нас призрачные, может показаться на первый взгляд. Впрочем, насколько помню, Португалия всегда неуверенно начинает отборочные кампании на большие турниры. В прошлый раз было неожиданное поражение от швейцарцев в первом туре квалификации к чемпионату мира.

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То, что вернулся Роналду, – для Португалии это сыграет положительную роль. Он бог и кумир всей страны. Сегодня трудно говорить о готовности нашей сборной, потому что мы ее давно не видели в деле. Не знаю, ослабит ли команду отсутствие Ракицкого, но не усилит это точно.

В атаке неожиданно у нас появился Мораес, вокруг которого возникло немало дискуссий. Если посмотреть с прагматической точки зрения, бразилец может помочь нашей сборной в этом отборе на чемпионат Европы. Не думаю, что он забирает место у украинца, потому что он уже сам украинец. Он псевдопатриотизма нужно отходить, потому что это – каменный век. Посмотрите на чемпионов мира французов, на англичан и на все европейские сборные.

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В Европе никто не выделяет людей по цвету кожи и национальности, зато в Украине это модно. Мне видится, что наша сборная зацепится за положительный результат. У Португалии могут быть проблемы. Хочу рискнуть и поставить на ничейный итог", – цитирует Заховайло "Рейтинг Букмекерів".