Португалія – Україна: Циганик зробив прогноз на матч відбору до Євро-2020

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик в ефірі Football Hub поділився своїм прогнозом на матч між збірними України та Портігалії.

"Старт завжди дуже важливий. І я вважаю, що у команди Шевченка є шанси, аби "зачепитися" за очки у цьому протистоянні. Тому що зароблені очки дозволять спокійніше почуватися далі у матчах проти інших суперників – Сербії, Люксембургу.

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З огляду на те, у якому стані зараз перебуває збірна України, і що відбувається у таборі національної команди, у мене достатньо позитивні передчуття на цей поєдинок.

Повернення Кріштіану Роналду у збірну може бути проблемою для Португалії, на чому українці можуть і зіграти. Я прогнозую, що поєдинок буде дуже складний для українців, але вони зможуть забити. Ризикну припустити, що матч закінчиться з рахунком 1:1", – зазначив Циганик.

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Поєдинок Португалія – Україна у рамках відбору до Євро-2020 відбудеться у Лісабоні 22 березня. А через три дні "синьо-жовті" зіграють проти команди Люксембургу.