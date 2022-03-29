Після жеребкування плей-офф відбору до ЧС-2022 всі очікували на протистояння збірних Португалії й Італії. Ніхто не сумнівався, що "Скуадра Адзурра" пройде скромних балканців (тим паче, граючи в рідних стінах) – втім, шукати логіку в футболі досі марно. Північні македонці витримали шалений тиск чемпіонів Європи, хоча за ударами рахунок становив 4:32, а за пострілами з меж штрафного – 0:17. У компенсований же час дальній удар Трайковскі несподівано поставив гранда на коліна.

Італія пролітає повз ЧС-2022: відеоогляд сенсаційної поразки від Північної Македонії

Мінімальна перемога над Італією виглядає казково, але підопічним Благоє Мілієвскі зарано розпивати шампанське. Звитяга в Палермо нічого не буде значити без успіху на "Драгау", де доведеться витримати тиск Португалії. Зустріч зі "Скуадрою" показала, що у північних македонців є всього один варіант для прориву на ЧС-2022 – їм потрібно відсидітись у "автобусі".

"Црвені рісові" демонструють дуже простий футбол. Вони працюють у схемі 4-1-4-1, сідаючи в дві лінії оборони й виходячи з-під високого пресингу через виноси – захисники не володіють першим пасом, а голкіпер Дімітрієвскі легко може віддати передачу в ноги опоненту. Кілька днів така гра ледь не завершилась голом Берарді в порожні ворота.

В цілому, захисна система Північної Македонії виглядає невиразно. Італія спокійно розривала її, але балканців врятували дрібні помилки "Скуадри" в завершенні – хтось не добігав, хтось пізно вмикався, а десь щастило з неправильним вибором позиції. І навіть так підопічні Благоє Мілієвскі отримали 17 ударів з меж власного штрафного.

Мама Манчіні влаштувала розбір польотів після провалу у відборі ЧС – винні двоє гравців, а Балотеллі бракувало

Сильним боком македонців виступає півзахист, представлений футболістами з топ-чемпіонатів. Вони вміють тікати в контратаки й класно обігруються між собою – звісно, на "Драгау" моментів у них буде небагато, але може вистачити й одного хорошого моменту. З виконавською майстерністю у Ельмаса, Аліоскі, Барді, Адемі та інших проблем немає.

Цей факт повинен неабияк турбувати збірну Португалії. У півфінальному матчі проти Туреччини "селесао" домінували по грі й влаштували розгром, однак до останніх хвилин на табло було 2:1 – і могло бути 2:2, якби Бурак Їлмаз забив пенальті. І це при тому, що суперник майже нічого й не створив. Підопічних Фернанду Сантуша ледь не погубили надзвичайно дурні помилки в ослабленій обороні.

Без Діаша, Канселу й Пепе захист португальців влаштовував цирк. Фонте та Данілу Перрейра вибивали м'яч на хід туркам у штрафний, допускали шалену неохайність при відбираннях і погано читали гру. Особливо вразлива зона виникла у зоні між лівим центрбеком (Фонте) і фулбеком Геррейру. Турки пробачили "селесао", але в матчі за вихід на ЧС-2022 такий футбол може завершитись катастрофою.

Португалія – Туреччина: справедливий виліт "місячних зірок", проблемний футбол "селесао" та неоднозначний матч Роналду

Проблемою Північної Македонії становить шалена міць португальської атаки. І за іменами, і за якістю роботи з м'ячем, і за тактичною підготовкою команда Фернанду Сантуша має гігантську перевагу над балканцями. Навіть у досить неоднозначному поєдинку з турками "селесао" награли на 6 очікуваних голів і зробили 43 дотики в штрафному. Це – вкрай агресивний, швидкий, куражний і суперзірковий колектив.

Щоправда, атака "селесао" має певні нюанси. Вони стосуються взаємодії з Роналду, ігрового балансу та стабільністю тиску – Португалія іноді дозволяє собі вимикатись з матчу хвилин на 15-20. Ці недоліки стають особливо відчутними у зустрічах проти топ-збірних, але і з простішими суперниками буває непросто. Зрештою, варто не забувати про приклад Італії – "Скуадру" погубили помилки у завершенні, пов'язані з оцінкою простору й дрібними тактичними рішеннями. А підопічні Фернанду Сантуша в цих аспектах трішки слабші за апеннінців.

"Я – бос, кінець історії": Роналду відповів на запитання про завершення кар'єри у збірній Португалії

Компенсувати мінуси піренейців певною мірою здатні рідні стіни. Португалія в принципі є "домашнім" колективом – за останні 20 домашніх матчів "селесао" здобули 16 перемог, поступившись тільки збірним Франції та Сербії. Саме фіаско з сербами змусило команду Фернанду Сантуша прорубувати собі шлях на ЧС-2022 через плей-офф. І Фернанду, і Роналду публічно пообіцяли країні та команді, що Португалія вийде на Мундіаль, тож сьогодні господарі будуть неабияк заведені.

Кадрова ситуація

Ще одним великим плюсом для португальців є відновлення Пепе й повернення Канселу після дискваліфікації. З огляду на провальну гру оборони в матчі проти Туреччини, обох можна очікувати в старті. На тлі таких новин відсутність Невеша та голкіпера Лопеша можна просто не помітити.

У македонців теж є підсилення. Поєдинок проти Італії через перебір жовтих пропускали Костадінов та Ельмас – сьогодні ж вони доступні. Травмованих у складі "црвені рісові" немає.

Орієнтовні склади на матч Португалія – Північна Македонія

Португалія: Кошта – Канселу, Пепе, Фонте, Геррейру – Фернандеш, Моутіньо, Бернарду Сілва – Отавіо, Роналду, Жота

Північна Македонія: Дімитрієвскі – С. Рістовскі, Велковскі, Мусліу, Аліоскі – Адемі – Ельмас, Костадінов, Барді, Трайковскі – М. Рістовскі

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Очевидно, що Північна Македонія є андердогом протистояння. Очевидно, що в Палермо команді просто пощастило. Тим не менш, за останні 10 матчів підопічні Благоє Мілієвскі програли лише три рази, а серед "скальпів" балканців можна знайти не тільки Італію, а й Німеччину – у відборі до ЧС-2022 "црвені рісові" перемогли "Бундестім" у Дуйсбурзі (2:1). Зрештою, можна згадати, наскільки важкі матчі проти македонців на Євро-2020 провели Австрія та Україна.

Ця збірна точно дасть бій. Португалії не буде просто – розкриття "автобусів" вимагає якісної позиційної роботи, а у "селесао" в цьому плані є певні нюанси. Піренейцям дуже потрібні простір і швидкість. Сьогодні їх критично бракуватиме. Втім, підопічні Фернанду Сантуша вміють розкривати зони – просто вони це роблять не так ефективно, як Італія, Англія чи Іспанія.

Роналду впевнений у виході на ЧС-2022: "Не може бути чемпіонат світу без Португалії"

Якщо у матчі з відверто слабкою Туреччиною при купі моментів все могло завершитись овертаймами, то і зараз не варто коронувати господарів завчасно. Тим не менш, факт є фактом – Португалія в тій грі награла на шість і більше голів, відверто відвозивши "місячних зірок" на газоні "Да Луж". Північна Македонія, як мінімум, не краща за турків як організаційно, так і індивідуально.

На жаль для гостей, занадто багато факторів зійшлось проти них. Португалія надзвичайно вмотивована, Роналду дуже хоче забити (у воротах турків він так і не відзначився), а оборона македонців навіть при всій своїй монструозності дозволяє занадто багато у власному штрафному – особливо коли стосується матчу проти грандів).

Саме тому варто поставити на перемогу "селесао". Цілком можливо, що до 80-ї хвилини на табло горітимуть 1:0 або хиткі 1:1, але португальці потім все одно повинні дотиснути суперника. Різниця в класі команд, кадровому потенціалі та досвіді топ-матчів критично велика.

Польща – Швеція: анонс матчу за вихід на ЧС-2022