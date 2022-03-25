Збірна Італії поступилась Північній Македонії (0:1) у півфіналі плей-офф відбору до ЧС-2022. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

"Скуадра Адзурра" тотально переважала суперника, завдавши аж 32 удари по воротах. Македонці лише 4 рази пробили, але цього виявилось достатньо для перемоги.

Італія вдруге поспіль пропустить Мундіаль – чинний чемпіон Європи у доданий час сенсаційно програв Північній Македонії

На 90+2 хвилині Трайковскі вдарив з-за меж штрафного майданчика у дальній кут, створивши сенсацію. Італія вдруге поспіль пролітає повз чемпіонат світу, а Північна Македонія 29 березня протистоятиме Португалії у фіналі плей-офф відбору на Мундіаль 2022 року.