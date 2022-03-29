Протягом 2021 року українські вболівальники нещадно критикували власну збірну й все, що відбувається навколо неї, однак поляки могли тільки заздрити нашим проблемам. "Жовто-сині" хоча б давали результат, та і з тренером швидко розібрались – "Кадра" ж відверто мучилась. Португалець Паулу Соуза прийшов за півроку до Євро-2020, не виграв там жодного матчу (при двох поразках), вивів "бяло-червоних" у плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 й достроково розірвав контракт – за два дні до Нового року. Він просто купився на пропозицію Фламенго, спричинивши шалене обурення в Польщі.

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У старого тренера виникали серйозні проблеми з комунікацією в команді, а його ігрові ідеї, при всій цікавості, виглядали занадто сирими. З пошуком наступника також все було сумно – на крісло коуча претендували Андрій Шевченко та Стас Черчесов, потім у фаворити вирвався Адам Навалка (якого жорстко висміяв Матеуш Кліх), а в підсумку "Кадру" очолив Чеслав Міхнєвіч – спеціаліст, який у поточному сезоні опустив Легію на 15-ту позицію.

Все це надзвичайно тривожить польських фанатів, адже часу на розкачку немає. На щастя для "білих орлів", збірній не довелося грати в кваліфікації проти росії – замість цього поєдинку Польща провела товариський матч з Шотландією. Він став дебютним для Чеслава Міхнєвіча на чолі збірної – і в ньому протягом 90 хвилин домінували британці. Від мінімальної поразки "Кадру" врятував відверто "лівий" пенальті. Втім, варто зазначити, що Міхнєвіч виставив ослаблений склад без Лєвандовскі.

Польща підходить до матчу проти Швеції з дуже неоднозначним тренером і без нормальної перевірки ігрових зв'язків між лідерами. Як буде грати ця команда нині – загадка.

"Кадра" сама по собі не є суперзірковою збірною. Це – міцний середнячок з потужними нападниками та голкіпером. Між Лєвандовскі та Щенсни бігає табун сіромах зі слабеньких клубів. Хоча цей табун, здебільшого, грає в основі у топ-чемпіонатах. Як всім цим набором гравців керуватиме Міхнєвіч? Дізнаємось лишень сьогодні.

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Можливо, коучу поляків і пощастить, адже його суперник у останньому матчі теж не вразила. Швеція, на відміну від "бяло-червоних", змушена була починати плей-офф кваліфікації зі стадії півфіналу – там на неї чекала Чехія, розібрана на атоми через епідемію травм. "Народній команді" не могли допомогти Шик, Цоуфал, Видра, Боржіл та ряд інших лідерів, але шведи, граючи вдома пропустили гол вже на 12-й хвилині. Його скасували через офсайд, однак у відповідь скандинави забили аж на 110-й.

Швеція за більшістю статистичних показників не змогла перевершити суперника. Звісно, це – лишень один матч, однак "Тру Крунур" під керівництвом Янне Андерсона частенько видають неоковирні зустрічі. Зокрема, у відборі до ЧС-2022 команда несподівано програла Грузії (0:2) й зазнала поразки від Греції (1:2), а на Євро-2020 можна згадати поєдинок против України. Так, "вікінги" виглядали сильніше, але чи награли вони на перемогу? Не факт. І так зі шведами трапляється регулярно.

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З іншого боку, в цьому і криється суть збірної Швеції. Команда демонструє класну тактичну підготовку, у неї завжди симпатичний склад, вони досить стабільні. Це – такий собі напівтоп, однак статус "Тре Крунур" у матчі часто не має значення. Проти шведів можуть грати на рівних всі – і вони можуть грати на рівних проти всіх. Така особливість є і силою, і слабкістю.

Кадрова ситуація

У поляків проблеми не тільки з футболом і тренером, а і з футболістами. "Кадрі" сьогодні не зможе допомогти Давідовіч – захисник Верони не встиг відновитись від травми. Крім того, під величезним сумнівом залишається участь Міліка, Пйонтека та центрбека Саламона – вони отримали пошкодження в матчі проти Шотландії. Зрештою, через дискваліфікацію не зіграє гуморист Кліх.

У шведів під питанням лишень участь Екдаля та Нільссона. Всі інші в строю.

Орієнтовні склади на матч Польща – Швеція

Польща: Щенсни – Берешиньскі, Глік, Беднарек – Кеш, Крихов'як, Журковскі, Реца – Зєліньскі, Модер – Лєвандовскі

Швеція: Ольссен – Даніельссон, Ліндельоф, Еландер – Классон, Екдаль, Ольссон, Форсберг – Ісак, Кулусевскі

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Форма обох збірних прямо зараз залишається загадкою, але у випадку зі шведами можна хоча б опиратись на досвід попередніх матчів. Загалом, "Тру Крунур" виглядають стабільніше й трішки сильніше в кадровому плані – втім, "Кадра" певною мірою здатна компенсувати проблеми підтримкою рідних вболівальників у Хожуві. Між іншим, вдома поляки знесли саму Англію (нехай це й було аж восени).

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Загалом, шанси рівні. Обидві збірні готуються до важкого протистояння – і обох цілком влаштує нічия в основний час. В овертаймах же стабільніша Швеція виглядає перспективніше за Польщу (нехай і на дещицю), якій критично бракувало часу на порозуміння з новим тренером.

Саме тому ризикнемо поставити на прохід скандинавів. Хоча букмекери невеличку перевагу таки віддають господарям.

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