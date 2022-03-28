Мама Манчіні влаштувала розбір польотів після провалу у відборі ЧС – винні двоє гравців, а Балотеллі бракувало
Маріанна Пуоло розповіла, що завадило її сину вивести Італію на чемпіонат світу 2022 року.
"Все могло скластися краще, але це футбол. Іноді все йде гаразд, а іноді все зовсім не так. Матч був у наших руках, але атака діяла не дуже. Я б викликала Балотеллі, тому що він має неймовірну фізичну силу, і перед воротами його ніхто не може зупинити.
Манчіні зробив неоднозначну заяву щодо свого майбутнього після провалу виходу Італії на ЧС
На жаль, такі помилки як у Жоржінью дорого нам обходяться. Я не хочу показувати на нього пальцем, він, звичайно, зробив це не навмисне, але якщо ти хибиш три пенальті...
Македонія мала лише один удар в площину, можливо, Доннарумма міг би врятувати, але зараз марно говорити про це. Ця команда не втратила магії чемпіонату Європи, можливо, дехто просто надто боявся помилитися. Після такого, думаю, найбільше святкували англійці", – цитує Пуоло Goal.
Італія вдруге поспіль пропустить Мундіаль – чинний чемпіон Європи у доданий час сенсаційно програв Північній Македонії