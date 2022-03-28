"Все могло скластися краще, але це футбол. Іноді все йде гаразд, а іноді все зовсім не так. Матч був у наших руках, але атака діяла не дуже. Я б викликала Балотеллі, тому що він має неймовірну фізичну силу, і перед воротами його ніхто не може зупинити.

Манчіні зробив неоднозначну заяву щодо свого майбутнього після провалу виходу Італії на ЧС

На жаль, такі помилки як у Жоржінью дорого нам обходяться. Я не хочу показувати на нього пальцем, він, звичайно, зробив це не навмисне, але якщо ти хибиш три пенальті...

Македонія мала лише один удар в площину, можливо, Доннарумма міг би врятувати, але зараз марно говорити про це. Ця команда не втратила магії чемпіонату Європи, можливо, дехто просто надто боявся помилитися. Після такого, думаю, найбільше святкували англійці", – цитує Пуоло Goal.

Італія вдруге поспіль пропустить Мундіаль – чинний чемпіон Європи у доданий час сенсаційно програв Північній Македонії